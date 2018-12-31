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В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

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В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США
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REUTERS/Tatyana Makeyeva
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Федеральная служба безопасности объявила о поимке американского шпиона. В сообщении ведомства сказано, что это гражданин США Пол Уилан. Другие подробности о личности подозреваемого не раскрываются. Согласно официальным данным, мужчину задержали с поличным «при проведении шпионской акции». По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Reuters

В уходящем году это не первый шпионский скандал в российско-американских отношениях. Самым громким стало дело основательницы движения «Право на оружие» Марии Бутиной. Её обвиняют в попытке внедрить российских агентов влияния в структуры, связанные с руководством Республиканской партии США.

Бутина признала вину частично. В Кремле настаивают, что она не получала никаких указаний из Москвы.

О задержании американского шпиона ФСБ объявила на следующий день после сообщений о новогоднем поздравлении, которое российский лидер Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу. В нём, в частности, подчеркивалось, что Москва открыта для диалога с Вашингтоном и считает эти отношения «важнейшим фактором обеспечения международной безопасности».

Видеомонтаж • Андрей Позняков