В Москве по подозрению в шпионаже задержан гражданин США

Федеральная служба безопасности объявила о поимке американского шпиона. В сообщении ведомства сказано, что это гражданин США Пол Уилан. Другие подробности о личности подозреваемого не раскрываются. Согласно официальным данным, мужчину задержали с поличным «при проведении шпионской акции». По статье о шпионаже ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Reuters

В уходящем году это не первый шпионский скандал в российско-американских отношениях. Самым громким стало дело основательницы движения «Право на оружие» Марии Бутиной. Её обвиняют в попытке внедрить российских агентов влияния в структуры, связанные с руководством Республиканской партии США.