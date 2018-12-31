К Новому году готовы: берег Курил завалило селедкой

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Селедка - правда, не под шубой... Берег одного из островов Курильской гряды - Итурупа - завалило селедкой. На кадрах видно, что весь пляж усыпан рыбой. Автор видео шутит, что это подарок на Новый год, и называет случившееся "настоящей рыбалкой".

Жители острова решили не терять время впустую: они тут же начали собирать рыбу в мешки. Многие приезжали на машинах, притом по несколько раз. Не напугала их даже плохая погода: автор ролика говорит, что скорость ветра достигала 30 метров в секунду.