Взрыв в жилом доме в Магнитогорске, есть жертвы

Размер текста Aa Aa

По меньшей меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Еще нескольких человек, в том числе одного ребенка, удалось извлечь из-под завалов живыми. Судьба почти 60 жителей дома остается неизвестна. По данным властей, около 300 человек нуждаются во временном размещении.

На месте обрушения идут поисково-спасательные работы. В них задействованы несколько сот человек и более 60 единиц техники. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.