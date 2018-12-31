Россия хочет эвакуировать сотни детей предполагаемых бойцов ИГИЛ

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Россия намерена массово эвакуировать из Ирака детей предполагаемых террористов. Вывезти могут в общей сложности около двух тысяч человек, — рассказал в интервью «России-24» глава Совета муфтиев Равиль Гайнутдин. В воскресенье в Москву доставили тридцать детей, которые находились в иракских тюрьмах с матерями, их отцов убили как участников террористической группировки «Исламское государство». Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала состояние эвакуированных детей «печальным»:

«Дети очень худые, измождённые. Мы понимаем, что в тюрьме им совершенно не место, но состоялся только первый выезд. Предстоит ещё несколько. Уже сейчас есть список из 36 детей, и до середины января, мы надеемся, он будет утверждён».