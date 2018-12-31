Бразилия готовится к инаугурации нового президента: в первый день нового года Жаир Болсонару официально вступит в должность.
К инаугурации президента готовы!
Операция по обеспечению безопасности во время церемонии - крупнейшая из когда-либо проводимых в Бразилии. В ней задействованы более 3200 полицейских и военных. Площадь, где будет проходить инаугурация, закрыта для свободного прохода с 31 декабря по 2 января. Все приходящие - а ожидается около 500 тысяч человек - будут подвергнуты досмотру.
В сентябре Болсонару уже пережил покушение во время предвыборного митинга, был ранен, перенёс несколько операций. И теперь его сторонники начеку:
"Мы знаем, что риск существует, потому что мы стали свидетелями распада преступной системы, которая существует уже много лет. Но мы надеемся, что все пройдёт хорошо и что с нашим президентом ничего плохого не случится".
В своей предвыборной программе Болсонару обещал вести борьбу с наркобизнесом и коррупцией, а также с бюрократией, чтобы, по его словам, дать новый импульс экономике Бразилии.
На инаугурацию ожидаются 12 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - избранный президент обещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим.
Россию будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин, США - госсекретарь Майк Помпео.