К инаугурации президента готовы!

Бразилия готовится к инаугурации нового президента: в первый день нового года Жаир Болсонару официально вступит в должность.

Операция по обеспечению безопасности во время церемонии - крупнейшая из когда-либо проводимых в Бразилии. В ней задействованы более 3200 полицейских и военных. Площадь, где будет проходить инаугурация, закрыта для свободного прохода с 31 декабря по 2 января. Все приходящие - а ожидается около 500 тысяч человек - будут подвергнуты досмотру.

В сентябре Болсонару уже пережил покушение во время предвыборного митинга, был ранен, перенёс несколько операций. И теперь его сторонники начеку:

"Мы знаем, что риск существует, потому что мы стали свидетелями распада преступной системы, которая существует уже много лет. Но мы надеемся, что все пройдёт хорошо и что с нашим президентом ничего плохого не случится".

В своей предвыборной программе Болсонару обещал вести борьбу с наркобизнесом и коррупцией, а также с бюрократией, чтобы, по его словам, дать новый импульс экономике Бразилии.

На инаугурацию ожидаются 12 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - избранный президент обещал перенести посольство Бразилии в Иерусалим.

Россию будет представлять председатель Госдумы Вячеслав Володин, США - госсекретарь Майк Помпео.