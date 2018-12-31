Amnesty: "Для беженцев место есть"

На этом фоне глава МВД Великобритании Саджид Джавид провел экстренную встречу с представителями службы пограничного контроля, Национального агентства по борьбе с преступностью и других ведомств.

Между тем в организации Amnesty International уверены, что Великобритания может без проблем принимать еще больше просителей убежища. Стив Валдез-Саймондс, директор программы по правам мигрантов в британском отделении организации, говорит: "В глобальных масштабах Соединенное Королевство почти не принимает беженцев. Даже по европейским стандартам их не так много. Франция принимает в два раза больше, но ее точно нельзя назвать страной, которая предоставляет убежище большому числу мигрантов".

Начиная с ноября суда береговой охраны Великобритании и Франции подобрали около 300 человек, пытавшихся пересечь Ла-Манш на надувных лодках, чтобы попасть в Великобританию. При этом свыше 80 человек были задержаны на прошлой неделе и Саджид Джавид назвал сложившуюся ситуацию кризисной.