Дональд Трамп: "Гибель детей-мигрантов - вина демократов"

В разгар дебатов в Конгрессе США по поводу строительства стены на границе с Мексикой американский президент обвинил своих оппонентов из Демократической партии в гибели двух гватемальских детей-мигрантов.

"Любая смерть - ребёнка или других людей - на границе - вина исключительно демократов и их жалкой иммиграционной политики, которая позволяет людям отправляться в долгий путь с мыслью о том, что они могут незаконно въехать в нашу страну. Если бы стена была, они бы даже не пытались сделать это", - написал Дональд Трамп в своем микроблоге.

В среду американские власти объявили об усилении контроля за соблюдением санитарных норм в центрах временного содержания мигрантов на границе с Мексикой.