Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

В планах президента России на новогодние праздники одним пунктом стало меньше. Владимир Путин сыграл в традиционном товарищеском матче "Ночной хоккейной лиги". На лёд ГУМ-катка на Красной площади он вышел вместе с прославленными советскими и российскими хоккеистами.

"Новый год, скоро праздник. Мы отдыхаем с ветеранами, с нашими хоккейными легендами. Это лишний раз даёт нам возможность вспомнить, о том, что они сделали для развития хоккея и для всего российского спорта, и самим отдохнуть - доставить себе удовольствие в преддверии Нового года, - мне кажется, это оправданно", - сказал российский лидер.

Принять участие в игре Путин предложил своему белорусскому коллеге, с которым накануне провёл переговоры. Правда, Александр Лукашенко от предложения отказался, сославшись на загруженный график.

Впрочем, компанию президенту России составили такие легенды отечественного хоккея, как Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Встреча окончилась со счетом 14:10 в пользу команды Владимира Путина.