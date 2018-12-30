США и Китай сложат оружие

США и Китай готовы к перезагрузке торговых отношений; надежду на это дал президент Дональд Трамп, написавший в твиттере о продуктивном телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином и о прогрессе в подготовке торговой сделки.

Речь идет о соглашении, призванном ослабить напряженность между державами и положить конец торговой войне; она началась летом на фоне взаимных обвинений в нечестной конкурентной борьбе. США, недовольные торговым дисбалансом с Поднебесной, повысили таможенные тарифы на основные группы ввозимых товаров и технологий и получили симметричный ответ.

Ситуация обострилась настолько, что в начале декабря лидеры США и Китая договорились о перемирии, пообещав друг другу на 90 дней приостановить санкции и наметить путь выхода из кризиса.

Тогда же в Вашингтоне отметили, что на полумеры не пойдут и либо согласуют всеобъемлющую сделку с Пекином, либо по истечении перемирия вернутся к к режиму повышенных тарифов.

Оптимистичное заявление Трампа о прогрессе в выработке сделки, по мнению некоторых наблюдателей, могло быть осознанным преувеличением - с целью успокоить рынки.