Парламентские выборы в Бангладеш привели к жертвам

Столкновения между сторонниками различных политических течений произошли сразу в нескольких городах, несмотря на усиленный полицейский патруль; обеспечивать порядок в день выборов было поручено полумиллиону силовиков.

Политический итог выборов будет известен через сутки после закрытия избирательных участков. Фаворитом предвыборной кампании оставалась партия действующего премьер-министра страны Шейх Хасины, которая в случае победы пойдет на четвертый срок. Премьер обещает, что в течение трех лет Бангладеш достигнет 10-процентного экономического роста и распрощается с имиджем самой отсталой страны. Она заявила: "Надеюсь,что народ Бангладеш даст нам еще одну возможность послужить ему, со сохранить заданный вектор развития, который выведет нашу страну вперед".

Партии премьер-министра на выборах противостояла оппозиционная коалиция, представленная сторонниками политика Халеды Зиа, которая находится в тюрьме. В отсутствии лидера оппозиционеры поручили руководство коалицией авторитетному юристу Камалю Хассаину; он заявил о многочисленных нарушениях: "Давайте надеяться, что сообщения о нарушениях, которые, судя по всему, имели место по всей стране, не приведут к срыву процесса. Нам, возможно, потребуется повторное проведение выборов".

Оппозиция утверждает. что в ходе избирательной кампании премьер-министр не раз нарушала избирательное право и что в день голосования на многие участки не допускали наблюдателей и журналистов. К тому же до конца проведения выборов власти отключили скоростной мобильный интернет, чтобы, по их словам, пресечь саботаж избирательного процесса и возможные провокации на политической почве.