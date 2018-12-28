Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой, если конгресс откажется утвердить финансирование строительства пограничной стены. Он также пообещал сократить помощь трём странам центральной Америки – Гватемале, Гондурасу и Сальвадору – за то, что те не препятствуют отправке к американской границе караванов мигрантов.

По своему обыкновению, замечания о блокировании демократами бюджета, о пользе стены на мексиканской границе, а также о вреде для американской промышленности североамериканской зоны свободной торговли Трамп сделал в твиттере.

Комментируя угрозу Трампа закрыть границу с Мексикой, директор административно-бюджетного управления президентской администрации Мик Малвейни подтвердил, что это не шутка:

"Да, этот вариант серьёзно рассматривается. Только там можно заставить демократов обратить на себя внимание".

Из-за того, что контролируемая демократами палата представителей не одобрила проект бюджет на новый год, государственные служащие, работающие в федеральных министерствах и ведомствах частично приостановили работу. Ожидается, что такая ситуация может продлиться от недели до месяца.