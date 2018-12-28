Взрыв туристического автобуса в Египте: есть жертвы

Растет число жертв подрыва экскурсионного автобуса в Каире; по данным египетских СМИ, погибших уже четверо: в больнице от ран скончался турист. До этого сообщалось о трех жертвах - двух туристах и гиде-египтянине - а также о десяти с лишним пострадавших.

По данным властей, самодельное взрывное устройство было спрятано у ограждения рядом с оживлённой автотрассой в пригороде Каира Гизе. В момент взрыва мимо проезжал автобус, который вёз вьетнамских туристов (всего 14 человек) к пирамидам в Долине царей. Ситуацию взял под контроль премьер-министр страны Мустафа Мадбули; он навестил пострадавших в больнице, подтвердив, что несколько человек находятся в в тяжелом состоянии.

Мадбули напомнил, что все автобусы с тургруппами в Египте должны следовать по строго обозначенным маршрутам, которые известны силовикам. Глава правительства не исключил, что в данном случае водитель мог отклониться от маршрута.

Предыдущее крупное нападение в Египте было совершено в начале ноября: автобусы с паломниками-христианами обстреляли близ коптского монастыря в Эль-Минье. Тогда погибли семь человек. Ответственность за ноябрьское нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

[Обновлено 28 декабря 2018 в 20:38 в связи с ростом числа жертв]

[28 декабря 2018, 20:50: добавлен комментарий премьер-министра]