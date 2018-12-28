Судно Open Arms, на борту которого находятся более 300 мигрантов, спасенных у берегов Ливии, причалило в испанском порту Кринавис недалеко от города Альхесирас. Как сообщается, прежде чем поместить беженцев в приют, их осмотрят сотрудники Красного Креста. Кроме того они пройдут проверку представителей Национальной полиции и Гражданской гвардии, после чего начнется процедура рассмотрения их запросов на предоставление убежища.
Судно с мигрантами прибыло в Испанию
Неделю назад активисты испанской гуманитарной организации Proactiva Open Arms, которой принадлежит судно, подняли на борт мигрантов с трех лодок, направлявшихся из Ливии в Европу. Среди них - граждане ряда африканских стран, в том числе Мали, Сомали, Судана. Судно запросило Ливию, Италию, Мальту, Францию, Тунис о предоставлении безопасного порта.
Эти страны или ответили отказом, или вообще не дали ответа. Однако Мальта отправила вертолет, на котором был эвакуирован новорождённый ребенок и его мать. По уточненным данным, в этом году в Испанию морем прибыли 56 000 мигрантов.