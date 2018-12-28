Ушедшие безвозвратно

У этих людей разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году.

Модный дом Givenchy кутюрье создал, когда ему было всего 25 лет. Своей музой Живанши называл Одри Хепберн. Именно французский модельер придумал элегантное черное платье, в котором блистала Холли Голайтли - героиня культового фильма "Завтрак у Тиффани".

Среди клиенток модельера были актрисы Марлен Дитрих, Грейс Гелли и Грета Гарбо, оперная дива Мария Каллас и даже первая леди Жаклин Кеннеди.

Олег Табаков (82 года)

REUTERS/Vladimir Rodionov/RIA Novosti/Kremlin

Руководитель МХТ имени Чехова, знаменитый актер и режиссер Олег Табаков скончался 12 марта от сердечного приступа.

Здоровье актера резко ухудшилось еще в прошлом году. 27 ноября 2017 года Табакова госпитализировали в Первую градскую больницу в Москве, сообщалось, что у него воспаление легких.

Табаков прославился десятками работ в театре и в кино. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Д’Артаньян и три мушкетёра", "Мэри Поппинс, до свидания", "Человек с бульвара Капуцинов".

Стивен Хокинг (76 лет)

REUTERS/Lucas Jackson

Специалист по черным дырам и теории вероятности скончался 14 марта. Большую часть жизни ученый боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Для общения он использовал речевой синтезатор.

Стивен Хокинг- автор теории, согласно которой чёрные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, "умирают". Излучение в знак научных заслуг ученого было названо в его честь.

История жизни знаменитого физика легла в основу фильма "Вселенная Стивена Хокинга". Лента получила множество наград, среди которых "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Филип Рот (85 лет)

Классик современной американской литературы, который за свою полувековую писательскую карьеру издал десятки книг, ушел из жизни 23 мая.

Главным романом Филипа Рота, как правило, называют "Американскую пастораль". За нее писатель получил Пулитцера. Кроме того, в копилке Рота - Букеровская награда, премия Медичи и премия Франца Кафки.

Почти каждый год автора "Американской пасторали", "Операции "Шейлок, "Театра Шаббата" выдвигали на Нобелевскую премию, но ее Филип Рот так и не получил.

Арета Франклин (76 лет)

REUTERS/Molly Riley

"Королева соула" скончалась 16 августа. Последний раз на сцену она выходила в прошлом году. Тогда Арета Франклин уже знала, что ей предстоит непростая битва. Певице был диагностирован рак поджелудочной железы. После этого она решила уйти со сцены.

На счету Франклин - 75 миллионов распроданных в мире пластинок, 18 премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла.

Джон Маккейн (81 год)

REUTERS/Brian Snyder

24 августа жена сенатора Джона Маккейна сообщила, что ее супруг отказывается от дальнейшего лечения рака мозга. На следующий день политика не стало.

Маккейн, как и его отец и дедушка, окончил Военно-морскую академию США. В 1967 во время бомбардировки Ханоя его самолет был сбит. Маккейн попал в плен. Выйти на свободу он смог только в 1973 году. Еще 14 лет спустя он был избран сенатором от Аризоны. Несколько раз Маккейн участвовал в президентской гонке, но безуспешно.

Иосиф Кобзон (80 лет)

REUTERS/Ints Kalnins

С начала августа музыкант был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Не стало Иосифа Кобзона 30 августа.

Еще в 2001 году у певца было диагностировано онкологическое заболевание. После этого музыкант перенес несколько операций и курс химиотерапии.

Кобзон был известен не только как певец, но и как политик. С 1995 года он избирался во все составы Госдумы. В 2002 г. он участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в Театральном центре на Дубровке.

Александр Захарченко (42 года)

REUTERS/Sergei Karpukhin

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики получил смертельное ранение в результате взрыва, прогремевшего 31 августа в одном из городских ресторанов.

Кто ответственен за случившееся - до сих пор не установлено.

К вооруженным силам самопровозглашенной республики Захарченко присоединился в 2014 году. Вскоре он занял пост председателя Совета министров ДНР. В ноябре того же года он был избран главой республики.

Шарль Азнавур (94 года)

REUTERS/Mathieu Belanger

Его настоящее имя - Шахнур Азнавурян, но на весь мир он известен как Шарль Азнавур. Французский шансонье армянского происхождения скончался 1 октября. За свою карьеру он сочинил более 1300 композиций и исполнил более 60 ролей в кино.

Азнавур никогда не забывал о своих корнях: он помогал пострадавшим во время мощнейшего землетрясения в Спитаке и беженцам из Нагорного Карабаха, а еще выделил полмиллиона евро на строительство в Армении ортопедического центра. В 2009 году Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии.

Монсеррат Кабалье (85 лет)

REUTERS/Lisi Niesner

Королева оперной сцены скончалась 6 октября после нескольких недель госпитализации. Похоронена она была в родной Барселоне, рядом с отцом и матерью. Проститься с Монсеррат Кабалье пришли как простые жители Испании, так и политики, деятели искусства и члены королевской семьи.

Творческая карьера оперной дивы продолжалась более полувека. Дебютировала она еще в 1954 году, но громкий успех пришел к ней только десять лет спустя, после выступления в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Кабалье оставалась верна сцене до конца: даже в последние месяцы жизни она не переставала гастролировать.

Николай Караченцов (73 года)

Николай Караченцов скончался 26 октября, не дожив всего сутки до дня рождения. Еще в прошлом году супруга актера сообщила, что у него обнаружена злокачественная опухоль в легком.

На счету Караченцова десятки ролей. В его фильмографии такие ленты, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Королева Марго", "Человек с бульвара Капуцинов". Его самая известная театральная роль – граф Резанов в рок-опере "Юнона и Авось".

Жизнь Караченцова перевернулась в ночь на 28 февраля 2005 года. Артист попал в автоаварию. 26 дней он провел в коме. В ДТП актер получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, от которой так до конца и не оправился.

Стэн Ли (95 лет)

REUTERS/Mario Anzuoni

"Отец комиксов", создатель вселенной Marvel ушел из жизни 12 ноября. Человек-паук, Фантастическая четверка, Железный человек, Тор, Люди Икс - все эти персонажи обязаны своим рождением писателю и сценаристу Стэну Ли.

Ему было всего 17 лет, когда он начал работать редактором в издательстве Timely Comics (в 1960-х годах переименовано в Marvel Comics). Позже это издательство разрослось до целой империи, у руля которой встал сам Ли. Но уже в начале 1970-х он покинул компанию, хотя о своих героях никогда не забывал: Стэн Ли появлялся почти во всех фильмах и сериалах о супергероях.

В последние годы у сценариста были серьезные проблемы со здоровьем. Он часто страдал от пневмонии и почти потерял зрение.

Бернардо Бертолуччи (77 лет)

REUTERS/Mario Anzuoni

Мэтр итальянского кино, "последний император" скончался 26 ноября от онкологии. "Снимать - значит жить, а жить - значит снимать", - так Бертолуччи сформулировал свое отношение к любимому делу.

"Последнее танго в Париже", "Мечтатели", "Конформист", "Последний император" - это лишь малая часть фильмографии Бертолуччи. Его ленты всегда имели революционный подтекст. И речь здесь идет не только и не столько об историческом фоне, сколько о революции, происходившей внутри героев.

Джордж Буш-старший (94 года)

REUTERS/Kevin Lamarque

41-ого президента США Джорджа Буша-старшего не стало в конце ноября - всего через полгода после смерти его жены Барбары, с которой они прожили 73 года. Политик страдал болезнью Паркинсона и последние годы был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Джордж Буш-старший руководил страной с 1989 по 1993 годы. На его мандат пришлись падение Берлинской стены, распад СССР, окончание "холодной войны" и операция "Буря в пустыне". При нем США подписали с Советским Союзом, а потом с Россией договоры о сокращении и ограничении стратегических и наступательных вооружений.

Людмила Алексеева (91 год)

REUTERS/Anton Golubev

Одна из самых известных российских правозащитниц, удостоенная множества наград, среди которых премия Сахарова и французский Орден почетного легиона, скончалась 8 декабря.

Правозащитной деятельностью Людмила Алексеева занялась еще в 1960-ые годы. В 1976 она стала одной из основательниц Московской Хельсинкской группы - старейшей из ныне существующих правозащитных организаций России. В 1977 году Алексеева была вынуждена эмигрировать в США. В Россию она вернулась только в 1993.