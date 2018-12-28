ЕС: "Решение о высылке посла совершенно необоснованно"

Такой ответ Киншаса дала на продление санкций Брюсселя в отношении ряда официальных лиц ДРК, в их числе и основной претендент на пост главы государства Эмманюэль Рамазани Шадари.

За 48 часов до даты голосования в стране были зафиксированы протесты, поскольку ее сдвинули на неделю.

Министр иностранных дел ДРК Леонард Окитундо сообщил, что "нынешние санкции, вне зависимости от того, что думает по этому поводу Евросовет, нарушают международное законодательство, направлены на подрыв фундаментальных прав тех, против кого они введены, и их уже осудили представители региональных властей африканского континента".

Кабила находится в главе ДРК с 2001-го года, когда он пришел к власти, предполагалось, что высший пост в стране он будет занимать на протяжении всего двух лет.