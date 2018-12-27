В австрийской столице — нападение на католическую церковь. Двое неизвестных ворвались в аббатство Марии Иммакулаты на северной окраине Вены. СМИ со ссылкой на очевидцев рассказывают о стрельбе в храме. По предварительным данным, пострадали пять человек, все священнослужители. Некоторые источники говорят о 15 раненых.
Нападение на церковь в Австрии
«Около пяти человек были связаны, им заткнули рты. Мы абсолютно точно можем исключить террористический акт, другие мотивы ещё предстоит выяснить», — заявил представитель полиции Харальд Зёрёс.
Священников держали в заложниках несколько часов. Один из наиболее вероятных мотивов — ограбление. Однако в интересах следствия подробности произошедшего не раскрываются. Преступники бежали, и сейчас полиция и спецслужбы ведут их поиск.