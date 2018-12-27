Три миллиона россиян не смогут выехать за границу на праздники

Почти три миллиона россиян России не смогут выехать за границу на новогодние праздники из-за долгов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов России.
В прошлом году эта цифра составляла почти два миллиона человек. По информации ФССП, Из трех миллионов невыездных россиян 29 % - должники по кредитам, 19 %- неплательщики алиментов, а 10 % - имеют долги по оплате коммунальных услуг.
Проверить наличие задолженности можно на сайте службы. Россияне, имеющие задолженность свыше 30 тысяч рублей рублей могут быть ограничены в праве выезда за границу. Для должников по выплате алиментов ограничения применяются, начиная от 10 тысяч рублей.
Ранее агентство РИА Рейтинг опубликовало список наиболее закредитованных регионов России. Самые высокие показатели оказались у Калмыкии, где долги перед банками есть у 82,7% жителей, и Адыгеи, где эта цифра составляет 69,4%.
По данным ЦБ, в ноябре объем кредитов жителей России составил больше 14 триллионов рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.