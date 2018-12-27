В Турине изъяли 250 тысяч фейерверков

В преддверие Нового года ее сотрудники зафиксировали подозрительно бурную деятельность коммерсантов в разных точках города. В результате непродолжительного расследования полиция вышла на след пяти складов, где хранилась незаконная пиротехническая продукция, а позже стала свидетелем прибытия еще одной крупной партии на складские помещения, расположенные в самом центре города - на площади Республики.