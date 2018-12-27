Над Анак-Кракатау введена бесполетная зона

Управление гражданской авиации Индонезии изменило маршруты авиарейсов, если они проходят над районом, в котором расположен вулкан Анак-Кракатау. Решение было принято в связи с выбросом пепла, достигшего красного уровня опасности.

Непосредственно рядом с Анак- Кракатау введена бесполетная зона, ее радиус составляет 5 км.

Смертносное цунами было вызвано обрушением кратера вулкана Анак-Кракатау Фото Рейтер

Пепел, по уверениям властей, не представляет опасности для здоровья, однако тем, кто страдает легочными заболеваниями или аллергией, советуют надевать маски.

Извержение вулкана привело к обрушению кратера, а это, в свою очередь, вызвало в прошлую субботу сильную приливную волну в Зондском проливе.

Вот что рассказывает один из пострадавших: "Я все потерял, мой дом, все мое имущество. Мне остается только уповать на помощь от правительства. Надеюсь, мне хоть что-то возместят. У меня нет ни гроша, идти мне некуда".

Пострадавшие от цунами временно размещены в одном из помещений начальной школы Фото Рейтер

Жертвами стихии, по последним данным, стали свыше 400 человек. Число раненых превысило 1400. Стихия разрушила сотни домов, гостиниц и других построек. Больше всего от цунами пострадало регион Пандегланг на острове Ява.

Фото Рейтер

Фото Рейтер