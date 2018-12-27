Смертельная авария в Исландии

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На юге Исландии в результате автомобильной аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Как сообщается, арендованный автомобиль Toyota, в котором находились семь пассажиров, упал с моста Нупсвотн.

По предварительной информации, все они - туристы из Великобритании. Четверо выживших, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии. Они были доставлены на вертолетах в одну из клиник Рейкьявика.