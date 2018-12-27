В Альпах повышенная лавиноопасность

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Дожди и необычно мягкая погода привели к повышенной лавиноопасности в Тироле и в целом в австрийских Альпах. По мнению специалистов, масштабы лавиноопасности до сих пор недооценивались, что привело к гибели женщины в Обергургле.

"Погода за последние дни не перестает добавлять нам хлопот, - говорит Руди Маир из службы предупреждения о лавинах. - В долине идут сильные дожди, снега почти нет, но это значит, что на вершине стоит ждать сильных снегопадов. Кроме того, все, кто побывал наверху, говорят, что там дует штормовой ветер, он переносит большие массы снега, и снежный покров на склонах нестабильный".