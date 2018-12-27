Дожди и необычно мягкая погода привели к повышенной лавиноопасности в Тироле и в целом в австрийских Альпах. По мнению специалистов, масштабы лавиноопасности до сих пор недооценивались, что привело к гибели женщины в Обергургле.
В Альпах повышенная лавиноопасность
"Погода за последние дни не перестает добавлять нам хлопот, - говорит Руди Маир из службы предупреждения о лавинах. - В долине идут сильные дожди, снега почти нет, но это значит, что на вершине стоит ждать сильных снегопадов. Кроме того, все, кто побывал наверху, говорят, что там дует штормовой ветер, он переносит большие массы снега, и снежный покров на склонах нестабильный".
Во французских Альпах 12-летний мальчик был найден живым в среду после того, как провел 40 минут погребенным под лавиной. Ребенок вместе с родителями катался на горнолыжном курорте Ла Плань, на высоте 2 400 метров вне оборудованных трасс. У него не было лавинного датчика, и тот факт, что его обнаружила собака спасателей, считают чудом. Мальчик отделался переломом ноги и был доставлен в больницу Гренобля.