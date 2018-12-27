Калиду Кулибали: "Я горжусь цветом своей кожи"

Игрок "Наполи" Калиду Кулибали после расистских "кричалок" в его адрес со стороны фанатов "Интера" заявил, что гордится цветом своей кожи.

Матч прошел в Милане и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

"Интер" выиграл на своем поле со счетом 1:0 Фото Рейтер

Кулибали был удален на 80-й минуте за две желтые карточки. Арбитр вынес ему предупреждение, с которым игрок не согласился, и за это он получил сразу же вторую карточку.

Тренер неаполитанцев Карло Анчелотти сообщил, что Кулибали вывели из себя расистские возгласы. "Калиду очень волнует борьба с расизмом", - подчеркнул он .

По словам наставника "Наполи", он сам трижды просил арбитра приостановить матч из-за расистских "кричалок" в адрес сенегальского футболиста.