"Невозможное возможно": в одиночку через Антарктиду за 54 дня

Американец Колин О'Брейди стал первым в истории человеком, которому удалось в одиночку пересечь Антарктиду на лыжах. Его путешествие началось 3 ноября. С тех пор американец прошел полторы тысячи километров. Из них почти 130 он преодолел за последние сутки.

"Хотя это и были самые сложные 32 часа в моей жизни, это было лучшее, что мне довелось испытать", - рассказал О'Брейди в своем Instagram. Фотографии на своей странице американец выкладывал каждый день. Заходить в сеть он мог благодаря спутниковому телефону и модему.

В пути О'Брейди ждали экстремальные погодные условия, но этим сложности не ограничивались. Все это время ему приходилось везти за собой сани с едой и снаряжением весом около 170 килограммов.

О'Брейди бежал наперегонки в британцем Льюисом Раддом. На это путешествие они вдвоем смогли собрать около 200 тысяч долларов. Оба путешественника стартовали в один день. Теперь О'Брейди ждет, когда Радд придет к финишу, и мечтает о свежей рыбе и салате: после окончания гонки мужчина позвонил своей жене и рассказал, что за время похода очень устал от полуфабрикатов.

Вопреки прогнозам

О'Брейди начал всерьез заниматься спортом после того, как в 2008 году серьезно пострадал при пожаре. Прогнозы врачей были неутешительны: медики говорили, что мужчина больше не сможет нормально ходить, но уже через через полтора года он завершил свой первый триатлон. Позже О'Брейди бросил работу ради карьеры триатлониста, а потом начал заниматься альпинизмом.

Свой рекорд американец посвятил другу британцу Генри Уорсли, который попытался пересечь Антарктиду пешком в одиночку в 2016 году. Ему оставалось до конца пути всего около 50 километров, но организм не смог справиться с такой нагрузкой. Уорсли попал в больницу, где умер от истощения.