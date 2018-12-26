"Аквариус": кризис совести Европы

В 2018 году европейские ценности проходили проверку на прочность.

Гуманитарное судно Аквариус после спасения более 600 мигрантов в Средиземном море, стало причиной одного из главных европейских кризисов 2018 года. Единственным журналистом, оказавшимся в этот момент на борту Аквариуса, была корреспондент Евроньюс Анелиз Боржес.

Это была самая большая европейская буря, вызванная злободневным вопросом, который так и остался без ответа. В июне гуманитарное судно Aquarius вернуло на повестку дня нерешённые проблемы европейской миграционной политики.

Сначала итальянские власти распорядились закрыть порты для 630 мигрантов, спасённых в Средиземном море, а затем Мальта также отказалась принять беженцев. Аквариус, и Европа вместе с ним, оказались в безвыходной ситуации.

Анелиз Боржес, Евроньюс: “Мы пока не знаем, где нам разрешат причалить. Сейчас на борту больше 600 человек, они устали и хотят почувствовать себя в безопасности. Ситуация очень напряжённая. Они не знают, что их ждёт".

На 10 дней в июне более 600 людей, оказавшихся на борту Аквариуса, стали лицом сложнейшего кризиса совести Европы.

Антони "Панда" Лука-Тассель, участник спасательной операции:

“Это мой дом. Всё это происходит у меня на глазах.

(вопрос корреспондента): Какие эмоции это вызывает?

Мне больно. Так много людей готовы пренебречь жизнями других. Мы забыли о человечности. Мы думаем о деньгах и прочих мелочах. Мы совсем забыли о ценности жизни."

Именно спасением жизней занимались неправительственные организации "Врачи без границ" и "SOS Средиземноморье".

Никола Сталла, координатор спасательной операции: “Мы намерены как можно скорее вернуться к нашей основной работе: поиску и спасению мигрантов у побережья Ливии.

Но этого не произошло. Гуманитарные организации были вынуждены отказаться от использования Аквариуса, по их словам, они столкнулись давлением со стороны властей.

Джереми Деманж, участник спасательной операции: “Вся моя злость направлена в адрес этих политиков, которые много говорят и ничего не делают. Они отражают ситуацию в обществе, которое сошло с ума и совсем забыло об общечеловеческих ценностях.”

Для спасённых в море Аквариус стал символом надежды, а для волонтёров моральным долгом.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году при попытке пересечь Средиземное море на пути к итальянскому берегу погибли или пропали без вести более 2000 человек.

Скорее всего, эти цифры будут только увеличиваться, пока самый опасный путь для беженцев останется неконтролируемым .