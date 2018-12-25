Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры из-за политики

Лидер российской сборной по биатлону, чемпион Олимпийских игр 2014 г. Антон Шипулин объявил о завершении карьеры. Ранее появлялись сообщения, что он намерен отказаться от участия в спортивных соревнованиях из-за проблем с сердцем. Сам Шипулин в ходе пресс-конференции рассказал, что «главная причина не в этом». ТАСС напоминает, что в прошлом сезоне биатлонист несколько раз болел мононуклеозом, а врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу.

Основной причиной он назвал - пропуск Олимпиады-2018 в Пхенчхане. "Этому [завершению карьеры] несколько причин, одна из которых - и самая важная - ситуация в 2018 году, когда нас не пригласили на Олимпийские игры. Мы были очень хорошо готовы к этому старту, время и возраст подходили к тому, чтобы там хорошо выступить. Но мы не поехали на Олимпиаду", - цитирует Шипулина ТАСС.

Антон Шипулин дважды поднимался на олимпийский пьедестал: на Играх 2010 года он завоевал бронзу, а в 2014 стал олимпийским чемпионом. Международный олимпийский комитет не пригласил его на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, но потом в общем зачёте Кубка мира россиянин занял третье место. Таким образом, в пятый раз подряд он стал лучшим биатлонистом страны.

Последним стартом в карьере 31-летнего Шипулина должна стать «Рождественская гонка», которая пройдёт 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.