Трамп удивился, что 7-летний мальчик еще верит в Санту

Этот разговор произошел во время рождественской акции "NORAD отслеживает Санту", в которой принимали участие Трамп и его жена Мелания.

Волонтеры NORAD - центра Командования воздушно-космической обороны Северной Америки - с 1955 года принимают звонки от детей и сообщают о вымышленном маршруте Санта-Клауса по земному шару.

Традиция началась с ошибки в рекламе одного американского торгового центра, которая предлагала детям позвонить Деду Морозу. На самом деле предоставленный телефон принадлежал военным из NORAD, которые не растерялись и стали рассказывать звонящим о местоположении волшебного персонажа.

Американская президентская чета традиционно участвует в акции в канун Рождества. "Это становится моей любимой традицией", - сообщила первая леди журналистам.

По результатам исследования психолога из университета британского города Эксетера Криса Бойла, дети перестают верить в Деда Мороза в возрасте восьми лет.