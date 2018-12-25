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Россия

"Уверенный пользователь ПК": Минобороны выпустило новогодний календарь

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"Уверенный пользователь ПК": Минобороны выпустило новогодний календарь
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Надпись "Доставка грузов в любую точку мира" на фотографии ракетного комплекса "Тополь" и другие шутки от Минобороны. Российские военные опубликовали свою версию календаря на 2019 год.

Минобороны РФ

Мобильный комплекс "Тополь" - один из самых известных образцов российского ракетного оружия.

Минобороны РФ

На фотографии изображен самолет авиации дальнего действия Ту-95МС, который в НАТО называют "Bear" ("Медведь"). Основное вооружение этих самолетов - крылатые ракеты X-55.

Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Минобороны РФ

Июль в календаре представлен фотографией открытой крышки шахты межконтинентальной ракеты.

Минобороны РФ

"Крокодил" - прозвище ударного вертолета Ми-24.

Минобороны РФ
Минобороны РФ

"ПК" можно расшифровать как "пулемет Калашникова".

Минобороны РФ

"Корнет" - название противотанкового ракетного комплекса. В XIX веке корнет - младшее офицерское звание в кавалерии.

Минобороны РФ