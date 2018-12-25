Нападение на МИД в Триполи

По меньшей мере три человека стали жертвами теракта у здания ливийского МИДа в Триполи. Один смертник взорвал себя в холле, второй — возле входа, третий открыл стрельбу.

Reuters

К МИДу срочно отправились спецподразделения, которым удалось ликвидировать боевика. По некоторым сообщениям, был задержан и четвёртый сообщник нападавших. В то же время различные источники приводят разные подробности произошедшего.

Reuters

В результате нападения пострадали по меньшей мере 11 человек. В здании вспыхнул пожар. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.