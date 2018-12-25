Мир отметил Рождество - и на мессе в храме, и в купальниках на пляже

В Австралии Рождество празднуется на пляже, благо, позволяет погода, сейчас в Южном полушарии лето, и появление групп в красных купальных костюмах, плавках и в традиционных колпаках Санты-Клауса давно перестало кого-либо удивлять.

Иной дресс-код в Пакистане, где христиане приходят в храм на рождественскую мессу. Напряженная ситуация в стране заставляет власти принимать повышенные меры безопасности - места религиозного культа охраняют армейские патрули и полиция.

Спасатели на пляже (Австралия) надели праздничные купальные костюмы, не забыв про колпаки Санты-Клауса

Спасатели на пляже (Австралия) надели праздничные купальные костюмы, не забыв про колпаки Санты-Клауса Фото Рейтер

Рожденственское богослужение в Карачи (Пакистан) Фото Рейтер

В Ватикане тоже введены повышенные меры безопасности, и тех, кто пришел на вечернее богослужение, придирчиво осмотрели правоохранители. Мессу отслужил папа Франциск. Рождественский вертеп был установлен в соборе св. Петра.

Мессу в соборе св. Петра служит папа Франциск Фото Рейтер

Рожденственская месса в Ватикане Фото Рейтер

В Вифлееме, где, собственно, все и началось 2018 лет назад, по случаю праздника был устроен концерт, который собрал благодарных и радостных слушателей, как верующих, так и, по видимому, и атеистов тоже.

Прихожанин базилики Рождества Христова в Вифлееме пришел на торжественную мессу Фото Рейтер