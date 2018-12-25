Челябинцы протестуют против грязного воздуха

Жители Челябинска жалуются на тяжёлую экологическую обстановку в городе. Смог, особенно заметный в морозную погоду, регулярно накрывает город и держится по несколько дней. Из-за благоприятной конъюнктуры металлургические предприятия увеличивают производство и вместе с ним вредные выбросы. 23 декабря сотни челябинцев вышли на акцию протеста, требуя улучшения экологии в городе.

"Дышать нечем, задыхаемся, дети болеют. Хотя власти докладывают, что экология улучшается, она не улучшается. По их показателям она улучшается, потому что в 2014 г. подняли ПДК. Заводам разрешили выбрасывать дополнительные загрязняющие вещества, – говорит участница демонстрации Татьяна Поминова. – То, что в Челябинске творится, это полное безобразие. Я же вижу эти смоги, нюхаю этот воздух".

Терпение Челябинцев достигло предела 12 декабря, когда группа горожан пришла к зданию городской администрации и добилась встречи с исполняющим обязанности главы города Владимиром Елистратовым. Он попытался убедить горожан в том, что экологическая ситуация в городе не так уж и плоха: "Вы давно были в Париже, вы примерно знаете, какова там экология? Я почему спрашиваю? Потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология".

Особое беспокойство у челябинских экологов вызывает строительство нового горно-обогатительного комбината в непосредственной близости от города, хотя "Русская медная компания" и заверяет, что Томинский комбинат будет соответствовать всем экологическим нормам.