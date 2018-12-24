Врачи на колесах

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Проблема медицинского обслуживания в удаленных деревнях все острее ощущается в европейских странах. Молодые врачи стремятся найти работу в городах, и мало кто решает открыть медицинский кабинет в деревне, где в основном живут старики. С прошлого лета в Германии этот медицинский автобус Medibus еженедельно курсирует по небольшим населенным пунктам в Гессене. Он оснащен всем необходимым для диагностики. В последние три месяца доктор Матиас Рот принимает по 35 пациентов в день. Почти 70% из них старше 55 лет.

Матиас Рот, доктор: "В некоторых деревнях больше нет врачей. А там где они есть, они настолько загружены, что работают просто на пределе своих возможностей. И вот в таких случаях в дело вступаем мы в качестве дополнения".