Христиане Газы готовятся к Рождеству

Христиане готовятся к празднику Рождества во всех уголках Земли, в том числе в секторе Газа. В настоящее время их здесь насчитывается около 1000 человек. Почти на 90% это православные христиане.

Но их количество неуклонно сокращается из-за тяжёлых экономических условий. Как и все другие местные жители, христиане не могут регулярно выезжать из сектора, чтобы встречаться с единоверцами.

Патриарха Иерусалимского Феофила III в Газе представляет архиепископ Тивериадский Алексий, который приехал сюда на праздник зажжения огней на рождественской ёлке:

"Рождество это очень важный праздник, потому что Бог так возлюбил мир, что послал в него своего Сына, чтобы спасти этот мир от войн, проблем, чтобы воцарился покой".

Чтобы посетить Иерусалим и Вифлеем, христианам Газы нужно получить пропуск от израильских властей. В этом году его получили около 400 человек. Но мужчинам это сделать очень сложно.

"Мы все подали прошения на получение пропусков для проезда в Вифлеем. Но отказы получили более 500 человек, под предлогом угрозы безопасности," – рассказывает Элиас Джельда из Ассоциации молодых христиан.

После многократных отказов многие христиане уже потеряли надежду когда-либо посетить Иерусалим и Вифлеем. В их числе – писатель и журналист Сохаил Тарази:

"Израиль запрещает мне путешествовать. Каждый год я пытаюсь получить пропуск, чтобы помолиться в храмах гроба Господня и Рождества Христова. Я жду уже 10 лет, но каждый раз получаю отказ".

Христиане, которые не смогут поехать в Вифлеем, отпразднуют Рождество в Газе, в церкви святителя Порфирия Газского – одном из старейших зданий города.