"Желтые жилеты" не испортили аппетит французам

Немного отойдя от потрясений, связанных с жесткими протестами "Желтых жилетов", парижане в последний предрождественский день отправились за любимыми деликатесами для праздничного стола: устрицами, морскими гребешками, креветками и фуа-гра. А кто-то не отказал себе и в лобстерах, 500 грамм которых стоят более 50 евро. В магазинах морепродуктов с самого утра выстроились очереди. В мясных лавках большим спросом пользуются дичь, в частности, фазаны, а также отборные куры, индейки и гуси, которых подают в качестве основного блюда с овощами.

"У нас очень классическое меню: лангустины, креветки, фуа-гра, лосось - копченый лосось. Потом я подаю филе телятины с картофелем "Сарладез", а затем сыр и мороженое", - говорит эта парижанка.

Во время недавних манифестаций в центре французской столицы многие магазины и кафе были разгромлены, а некоторые и разграблены. И их владельцы, из соображений безопасности, вынуждены были закрыться на выходные. Из-за этого многие парижане не смогли вовремя купить подарки своим родным. Поэтому 24 декабря буквально в последние минуты бегали по крупным универмагам в поисках презентов.

"Обычно я делаю все покупки заранее, но в связи с недавними событиями в Париже - протестами "желтых жилетов" и всем прочим - я занималась другими делами. А теперь, действительно практически в последний момент - в самый канун Рождества все сложилось хорошо - я успела сделать все, что хотела. Так что все прекрасно", - говорит эта девушка.

Французские эксперты настоятельно рекомендовали жителям страны не обсуждать тему социальных протестов за рождественским столом, чтобы не испортить праздник и аппетит.