Трамп назначил нового главу Пентагона

С 1 января исполняющим обязанности главы Пентагона станет Патрик Шанахан. Он придет на смену Джеймсу Мэттису, который подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по сирийскому вопросу.

"У Патрика за плечами длинный послужной список. Он справится", - написал Дональд Трамп в "Твиттере".

Джеймс Мэттис сообщил о своем решении уйти в отставку 20 декабря - буквально через день после того, как Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии.

И хотя источники в Белом доме утверждают, что разногласия между президентом и главой Пентагона были уже давно, известие, что США покидают сирийский театр военных действий стало неожиданностью для многих, в том числе для союзников Америки в Европе.

"Союзники должны сражаться плечом к плечу. Это главное. Поэтому я глубоко сожалению о решении наших американских союзников по Сирии", - заявил Макрон, отметив что Франция сохранит свое военное присутствие в Леванте.

Тем временем Турция была вынуждена отложить очередную военную операцию на севере Сирии, чтобы не спровоцировать ответного огня со стороны американских войск, покидающих регион. Как сообщили в Вашингтоне, вывод подразделений США займет от 60 до 100 дней.