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Чехия

Гараничев взял "бронзу" в масс-старте

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Гараничев взял "бронзу" в масс-старте
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Третий этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершился гонкой с общего старта.

У мужчин шансов на победу не оставил соперникам Йоханнес Бё.

Реванша за проигранные норвежцу спринт и пасьют жаждал Александр Логинов. Но россиянин допустил шесть промахов и не смог составить конкуренцию Бё-младшему. Зато Евгений Гараничев отработал на ноль. Тюменский спортсмен уходил с последнего огневого рубежа за "серебром".

Но отмотавший штрафной круг француз КантенФийон Майе успел догнать и обогнать соперника. У Гараничева – "бронза" и первый в сезоне подиум. А Йоханнес Бё упрочил лидерство в общем зачёте.

У женщин "золото" в масс-старте выиграла Анастасия Кузьмина. Уроженка Тюмени, ныне выступающая за Словакию, обошла свою подругу по команде Паулину Фиалкову. Француженка Анаис Шевалье пришла к финишу третьей.

Лучший результат среди россиянок - девятое место - у Екатерины Юрловой-Перхт.

Радость словацких болельщиков была омрачена новостью о том, что для 34-летней Кузьминой нынешний сезон - последний в карьере.