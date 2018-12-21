США: глава Пентагона уйдет в отставку

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил президенту США Дональду Трампу о своем уходе в отставку во время встречи с американским лидером. Причина - расхождение взглядов по ряду вопросов. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны.

Новость не стала неожиданностью. О скором уходе Мэттиса заговорили на этой неделе, когда Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Президент сделал это заявление, несмотря на многочисленные возражения со стороны руководителей Пентагона и союзных стран.

"Министр обороны Джеймс Мэттис покинет свой пост в конце февраля", написал в своем твиттере Дональд Трамп, поблагодарив Мэттиса за его службу. Имя нового главы Пентагона глава администрации США Трамп обещал назвать в ближайшее время.

Ряд сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выразили обеспокоенность в связи с решением главы Пентагона. На этом фоне появились сообщения о том, что Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около семи тысяч американских военнослужащих.