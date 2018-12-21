В ФРГ закрыли последнюю шахту по добыче угля

Завершение целой эпохи: в Германии прекратила работу последняя на территории страны угольная шахта. Она находится в местечке Боттроп в Рурском бассейне на западе ФРГ.

На протяжении полутора веков вся жизнь в этом городке была так или иначе связана с добычей угля. Шахта давала работу и местным католикам, и протестантам, которые ходили в разные церкви, но опускались в один забой. Однако времена изменились: в XXI веке Германия делает ставку на возобновляемые источники энергии. И в знак этого шахтеры подняли на поверхность последний скол породы, который из их рук принял сам президент ФРГ.

"Это грустный день. Не потому, что шахта закрывается, хотя и это тоже. А потому, что уходит целая эпоха. Для шахтеров - это день траура. И поверьте, весь народ Германии сопереживает вам", - заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обращаясь к рабочим.

Шахта в Боттропе в Рурском бассейне на западе страны была открыта в 1863 году. Тогда на ней трудились 315 рабочих. В пиковый период там работали более 4 тысяч шахтеров, а добыча угля на тот момент составляла 4 млн тонн в год.

Однако закрытие последней действовавшей в Рурском бассейне шахты еще не означает, что ФРГ совсем отказывается от угля. Просто теперь он будет полностью импортным.

После катастрофы на японской АЭС в Фукусиме в 2011 году правительство Германии приняло решение закрыть все немецкие атомные станции из соображений безопасности. Это закономерно привело к росту потребления каменного угля в стране на время переходного периода к возобновляемым источникам энергии.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний день одним из главных поставщиков этого вида сырья в Германию является Россия, которая по некоторым данным обеспечивает углем чуть не половину немецких электростанций.

В 2017 году Германия импортировала 51,4 млн тонн каменного угля. По данным немецкого Союза импортеров угля, доля поставок из России составила около 38%.