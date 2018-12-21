Новое обвинение в адрес Браудера

Предпринимателю Уильяму Браудеру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство о его заочном аресте.

В России основателя фонда Hermitage Capital обвиняют в уклонении от уплаты налогов и хищении бюджетных средств и уже дважды осудили заочно. Москва несколько лет безуспешно добывается выдачи инвестора по линии Интерпола.

Сам Браудер утверждает, что является целью преследования из-за того, что он раскрыл масштабные коррупционные схемы самых высокопоставленных российских чиновников и силовиков.

В США Уильям Браудер выступил одним из инициаторов принятия «закона Магницкого» о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Запада, к нарушению прав человека.