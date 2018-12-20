Ещё больше гор: представлена карта «Вуэльты-19»

Размер текста Aa Aa

На 3272 километра — восемь финишей в гору, из них пять — совершенно новых. В Аликанте официально представлен маршрут «Вуэльты Испании» следующего года.

Гранд тур стартует 24 августа в Салинас де Торревьеха на юго-восточном побережье. Участникам сразу же предстоит 18-километровая командная разделка, а уже со второго этапа начнутся холмистые участки, так что спринтерам по традиции придётся подождать. Финишируют гонщики 15 сентября в Мадриде.