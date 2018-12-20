На 3272 километра — восемь финишей в гору, из них пять — совершенно новых. В Аликанте официально представлен маршрут «Вуэльты Испании» следующего года.
Ещё больше гор: представлена карта «Вуэльты-19»
Гранд тур стартует 24 августа в Салинас де Торревьеха на юго-восточном побережье. Участникам сразу же предстоит 18-километровая командная разделка, а уже со второго этапа начнутся холмистые участки, так что спринтерам по традиции придётся подождать. Финишируют гонщики 15 сентября в Мадриде.
На церемонии присутствовали спортсмены, занявшие подиум «Вуэльты-18»: британец Саймон Йетс, испанец Энрик Мас и колумбиец Мигель Анхель Лопес.
А победителю «Вуэльты» 2009 года Алехандро Вальверде вручили приз Vélo d’Or как лучшему велогонщику года. В этом сезоне 38-летний испанец завоевал долгожданное золото Чемпионата мира, и после этой победы в Иннсбруке заявил, что теперь может спокойно уходить из спорта.