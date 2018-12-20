Масло Ватикана станет топливом: государство-город подписало договор с итальянской нефтяной компанией о переходе всего местного транспорта на биогорючее — причём делать его будут из ватиканского же сырья.

В Риме уже больше года работают пункты сбора масла и других биологических отходов. По словам производителя, со всей Италии можно собрать 65 тысяч тонн масла в год. Заявлено, что для окружающей среды гораздо безопаснее переработать его в биотопливо, чем оставить на свалке и позволить попасть в окружающую среду.