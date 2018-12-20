Рождественский клип Дональда Туска

Дональд Туск — звезда политической авансцены и соцсетей. Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши развлек тех, кто следует за ним в твиттере, рождественским гимном. Запись была сделана 22 года назад и на днях.
Дональд Туск — звезда политической авансцены и соцсетей. Глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши развлек тех, кто следует за ним в твиттере, рождественским гимном. Запись была сделана 22 года назад и на днях.
Поздравив всех с приближающимися праздниками, Туск обещал больше не петь.