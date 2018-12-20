Румыния - председатель без приоритетов

Румыния, одна из беднейших стран Евросоюза, займёт в январе пост его председателя. Это для неё возможность энергичнее отстаивать не только общие, но и национальные интересы, улучшить имидж румынского общества.

«Если правительство и дальше будет любой ценой добиваться помилования и амнистии для лиц, обвиняемых в коррупции, то, безусловно, с ЕС у него будет напряженность, - сказала Рамона Коман. - Еврокомиссия уже предупредила, что Румыния в этом случае последует за Польшей и Венгрией, которые находятся в открытом конфликте с Еврокомиссией по вопросу о независимости правосудия ».

Очередная страна-председатель ЕС обычно объявляет план и основные задачи своей деятельности в этом качестве. Румыния не обещает ничего нового — разве что регулирование миграции, улучшение пограничной охраны, сотрудничество с соседями ЕС. Она даже не выступает с призывом об увеличении помощи из общих фондов отстающим членам Союза.

«Румынии нужна в ЕС большая сплоченность, - продолжает брюссельский эксперт. - Это по-прежнему одна из стран, наряду с Болгарией, где бедность и социальная изоляция остаются самыми острыми в Европе. Не знаю, поможет ли председательство решить эту очень важную проблему, но для правительства это повод подумать о своих приоритетах, которые будут не просто на бумаге, а станут реальными приоритетами для социально-экономического развития страны".

Но на обеспечение прогресса в этом деле у Румынии особенно мало времени. Ведь ей придется координировать усилия Евросоюза по осуществлению выхода из него Великобритании и проведению в мае выборов в Европарламент. К тому же это дебютное председательство Бухареста. Он принимает эстафету у Вены.