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Брюссельское бюро

Египет помогает регулировать миграцию

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Египет помогает регулировать миграцию
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Торговля, туризм, борьба с терроризмом и регулирование миграции — эти сферы сотрудничества Евросоюза с Египтом обсудили в первую очередь в Брюсселе главы их внешнеполитических ведомств.

Отношения двух сторон могли бы быть теплее, чем сейчас. На прошлой неделе Европарламент решительно осудил сохраняющиеся в Египте ограничения фундаментальных прав.