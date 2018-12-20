Египет помогает регулировать миграцию

Торговля, туризм, борьба с терроризмом и регулирование миграции — эти сферы сотрудничества Евросоюза с Египтом обсудили в первую очередь в Брюсселе главы их внешнеполитических ведомств.
Торговля, туризм, борьба с терроризмом и регулирование миграции — эти сферы сотрудничества Евросоюза с Египтом обсудили в первую очередь в Брюсселе главы их внешнеполитических ведомств.
Отношения двух сторон могли бы быть теплее, чем сейчас. На прошлой неделе Европарламент решительно осудил сохраняющиеся в Египте ограничения фундаментальных прав.