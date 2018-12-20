Автобусы Риму нужны и вредны

В четверг сотни туристических автобусов на несколько часов перекрыли движение в Риме. Их водители протестовали против запрета на въезд в центр города.

Он был введён властями с целью уменьшить шум и загрязнение воздуха, которое портит древние памятники. Борьбу с вредным выхлопом усилил в последнее время весь Евросоюз, несмотря на сопротивление автопроизводителей.