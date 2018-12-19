В Марокко расследуют убийство европейских туристок

Полиция Марокко расследует убийство двух туристок из Норвегии и Дании, тела которых были обнаружены в понедельник в горах Высокого Атласа. Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, подозреваемый в убийстве девушек арестован в Марракеше. В настоящее время идёт поиск других возможных причастных к совершению преступления. Как сообщается, тела скандинавских студенток с колотыми ранами были найдены в палатке и рядом с ней. Трагедия произошла у подножия горы Тубкаль недалеко от популярного среди туристов поселка Имлиль. Девушки приехали в Марокко на месяц. Знакомые с ними туристы потрясены произошедшим.

"Я чувствую себя в большей безопасности, потому что я нахожусь здесь с моим парнем. Я не думаю, что этот инцидент должен препятствовать путешествиям других людей. В целом, мне кажется, что Марокко безопасная страна, но иногда, когда происходят такие страшные случаи, это действительно печально", - говорит туристка из Новой Зеландии.

Жители поселка Имлиль, неподалеку от которого пролегают популярные пешеходные маршруты, опасаются, что произошедшее навредит имиджу их региона и отпугнет иностранных туристов. Многие, по совету властей, предпочитают молчать и не разговаривать с журналистами.