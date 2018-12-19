Столичная штучка

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Добро пожаловать в Матеру: этот высеченный в скалах древний итальянский город в 2019 году станет Европейской культурной столицей. Матера - место со сложной и богатой историей: здешние известняковые скалы и выдолбленные в них пещеры люди превращали в свои жилища с эпохи неолита и вплоть до середины прошлого века. Горожане начали покидать катакомбы лишь в 50 -е годы: тогда вокруг условий жизни в Матери разразился настоящий скандал и власти активизировали строительство социального жилья. Сегодня кварталы "Сасси", где сконцентрированы пещеры, стал чисто туристическим местом. Интерес к Матере усилился после 2014 года, когда ЕС объявил о включении города в перечень культурных столиц ближайших лет. Перспектива, которая заставила и власти, и горожан засучить рукава.

Паоло Верри, директор фонда "Матера- Базиликата-2019":"Мы занялись формированием инновационного контента, который предложим гостям; одновременно мы задумались о европейском измерении этого престижного статуса, о том, как итальянский город отражает европейский культурный контекст. Для него характерна идея общинности, соборности, отсюда важность площади в городском пространстве. Мы хотим представить Матеру как город инноваций и сильных традиций, мы не задаемся целью соперничать с другими городами, нет, мы стремимся к сотрудничеству". Подготовка к мероприятиям 2019 году ведется по линии программы Open Future - речь идет о развитии городского пространства, в котором столетиями доминировали пещеры, в открытую и дружелюбную площадку с богатым культурным наследием. Идея и градостроительная, и социокультурная: в момент, когда в мире крепнет изоляционизм, Матера отпирает замки. Паоло Верри, директор фонда "Матера- Базиликата-2019: "Матера была объявлена столицей гостеприимства до того, как ей присвоили статус культурный столицы Европы. Наш город - место, где к вам попросту подойдут и заговорят, здесь к вам спиной не повернутся. Именно люди - наше главное богатство, так было и так будет. Культурный контекст, которым Матера хочет поделиться, создан людьми и для людей". В Матере каждый лично причастен к подготовке к вступлению в статус культурной столицы. Гирлянды, которые зажгутся на церемонии инаугурации в январе, сделаны руками горожан - в школах, больницах, домах престарелых. Сотни жителей Матеры принимают участие в репетициях спектакля по мотивам "Божественной комедии" Данте: к труппе присоединились и артисты из Равенны, другого итальянского города. Особенно активна молодежь.