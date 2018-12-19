Франция между жёлтыми и синими жилетами

Вслед за жёлтыми жилетами протесты подхватывают жилеты синие. Собственную акцию во Франции провели профсоюзы полиции: они обратились с призывом к сотрудникам не выходить из комиссариатов по служебным вопросам за исключением экстренных вызовов. Такие акции проходили, в частности, в Париже, Марселе и Бордо. В особом режиме осуществлялся пограничный контроль в столичных аэропортах, где полицейские особенно долго и тщательно проверяли паспорта.