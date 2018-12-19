Шаг к запрету одноразового пластика

Загрязняющий моря мусор на 70% состоит из произведенных человеком полимеров. Утром в среду после 12,5 часов переговоров руководящие органы Евросоюза договорились о запрете в его странах одноразовых изделий из пластика.

Под него подпадут, в частности, пластиковые бутылки, тарелки, столовые приборы, соломинки для питья, а также ватные палочки и целофановые пакеты - которые после первого применения выбрасываются.