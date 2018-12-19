Сорос - человек года по версии FT

Джордж Сорос назван человеком года газетой Financial Times. Она пишет, что этот американский миллиардер и филантроп стал "знаменосцем либеральной демократии, на которую ополчились популисты".

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял родившегося в Будапеште Сороса в финансировании антиправительственной деятельности, а также в заговоре с целью наводнить Евросоюз мигрантами.