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Брюссельское бюро

Энергия станет чище

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Энергия станет чище
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REUTERS/Barbara Lewis
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Европейские Парламент, Комиссия и Совет в предварительном порядке одобрили пакет мер по производству чистой энергии. Оно должно быстрее переходить на возобновляемые источники.

К 2025 году предполагается отменить субсидирование тепловых электростанций и угольной промышленности. Польше, которую это затронет больше других стран ЕС, предложены особые условия.


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