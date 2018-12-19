Европейские Парламент, Комиссия и Совет в предварительном порядке одобрили пакет мер по производству чистой энергии. Оно должно быстрее переходить на возобновляемые источники.
Энергия станет чище
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Европейские Парламент, Комиссия и Совет в предварительном порядке одобрили пакет мер по производству чистой энергии. Оно должно быстрее переходить на возобновляемые источники.
К 2025 году предполагается отменить субсидирование тепловых электростанций и угольной промышленности. Польше, которую это затронет больше других стран ЕС, предложены особые условия.